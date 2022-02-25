Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.02.2022 22:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa SönmezTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan (Dk. 46 Denswil), Hugo, Puchacz (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 80 Berat Özdemir), Bakasetas (Dk. 46 Djaniny), Abdülkadir Ömür (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Tarık Ongun, Mustafa Sönmez

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Ahmetcan Kaplan (Dk. 46 Denswil), Hugo, Puchacz (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Siopis (Dk. 80 Berat Özdemir), Bakasetas (Dk. 46 Djaniny), Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Koita), Nwakaeme, Visca, Cornelius

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Hosseini, Mert Çetin, Carole (Dk. 71 Campanharo), Ramazan Civelek (Dk. 56 Kolovetsios), Attamah, Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 71 Mane), Thiam, Gavranovic

Goller: Dk. 24 Gavranovic, Dk. 45+1 Thiam (Yukatel Kayserispor), Dk. 49 Visca, Dk. 59 Djaniny, Dk. 90+8 Nwakaeme (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Yukatel Kayserispor'u 3-2 yendi.

49. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Djaniny'in ceza alanına doğru getirdiği topa Thiam, müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlak Visca'nın önüne düştü. Bu futbolcu da kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi 1-2

53. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Lung, tehlikeyi önledi.

54. dakikada ceza alanı dışında Cardoso'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.

55. dakikada Nwakaeme'nin pasında, Peres'in şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.

59. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında Djaniny, yerden vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

60. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında Djaniy'in şutunda kaleci Lung, bu kez tehlikeyi önledi.

64. dakikada Visca'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda top yan direkten döndü.

80. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında ceza alanı içinde karşı karşıya Thiam'ın şutunda, yan direğin dibinden top auta çıktı.

82. dakikada Visca'nın pasında, yakın mesafedeki Koita'nın şutunda top kaleci Lung'da kaldı.

84. dakikada Gavranovic'in pasında, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Mane, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

89. dakikada Nwakaeme'nin yerden şutunda, kaleci Long, sağ tarafına yatarak topu köşeden çıkarmayı başardı.

90+3. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı hemen dışından şutunda, kaleci Long, sağ tarafına gelen topu çeldi.

90+6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın şutunda, ceza alanı içinde oluşan karambolde Mert Çetin'in elle müdahalesini VAR uygulamasıyla izleyen Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. 90+8. dakikada Nwakaeme, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 2 (İlk yarı) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Abdülkadir Ömür, Erkan Özdamar, Yusuf Erdoğan, Uğurcan Çakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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