Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.02.2022 16:51
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat AltanMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Trezeguet, OkakaVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Trezeguet, Okaka

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini, Bistrovic, Ahmed Musa

Goller: Dk. 25 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 39 Borini, Dk. 41 Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Mor'un hatasında topu kapan Serdar Gürler, ceza sahasına hareketlenen Okaka'ya pasını attı. Okaka'nın sağ çaprazda yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

25. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Berkay, sol kanatta müsait durumda olan Pizzi'ye pasını gönderdi. Pizzi'nin arka direğe gönderdiği topa Trezeguet gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0.

39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fatih Karagümrük savunmasından atılan uzun topta Epureanu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak Bistrovic'in önünde kaldı. Bistrovic, bekletmeden ceza sahasına giren Borini'nin önüne pasını yolladı. Borini'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1.

41. dakikada Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Emre Mor topla buluştu. Epureanu'dan kurtulan Emre Mor'un altı pas içine gönderdiği topa Ahmed Musa ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Fatih Karagümrük: 2 (İlk yarı) Emre Belözoğlu'ndan 5 değişiklik Emre Belözoğlu'ndan 5 değişiklik

Fatih Karagümrük, Başakşehir, Karagümrük, Pizzi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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