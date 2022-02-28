Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Spajic, Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Umut Bozok
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Min-jae, Szalai, Zajc, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Rossi, Berisha
Gol: Dk. 6 Zajc (Fenerbahçe)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
6. dakikada Rossi'nin şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zajc'ın arka direğe plasesinde top ağlara gitti: 0-1.
15. dakikada Umut Bozok'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.
18. dakikada Altay'ın uzun pası sonucunda oluşan karambolde topu önünde bulan Berisha'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda, top direk dibinden auta çıktı.
23. dakikada Zajc'ın savunma arkasına pasıyla ceza sahasına giren Rossi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe şutunda, top üstten auta gitti.
24. dakikada soldan Mortadha'nın ortasına penaltı noktası civarından Hajradinovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.
36. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Kullanılan yan topun ardından ark direkte sağ çaprazda topu önünde bulan Fall'ın şutunda kaleci Altay köşeye giden topu oyun alanına çeldi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Mortadha'nın şutunda, direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Mortadha'nın soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında Umut Bozok'un vole vuruşunda, kaleci Altay topu güçlükle kornere çeldi.
İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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