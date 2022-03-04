Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.03.2022 00:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi günü oynanacak 6 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar ve 7 Mart Pazartesi günü oynanacak 6 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde pazar ve pazartesi günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

6 Mart Pazar:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük- Altay: Sarper Barış Saka

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

7 Mart Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor- Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Cuma ve 5 Mart Cumartesi günü oynanacak 4 maçın hakemi daha önce açıklanmıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Pazartesi, Pazar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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