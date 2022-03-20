Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 34 Uğur Çiftçi), Sefa Yılmaz (Dk. 58 Konate), Ulvestad (Dk. 76 Yatabare), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 59 Kerem Atakan Kesgin), Gradel, Kayode
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi (Dk. 71 Kazımcan Karataş), Kappel (Dk. 86 Eren Erdoğan), Poko, Thaciano, Pinares (Dk. 71 Zeki Yıldırım), Rodriguez (Dk. 89 Ceyhun Gülselam), Paixao (Dk. 71 Ahmed Rayan)
Goller: Dk. 54 Rodriguez (Altay), Dk. 78 Kayode, 90+1 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Ceyhun Gülselam (yedek kulübesinde), Dk. 74 Poko (Altay)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti.
51. dakikada Sivasspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Gradel'in ön direğe ortasında Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin solundan az farkla auta gitti.
54. dakikada konuk ekip öne geçti. Pinares'in asistiyle ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Rodriguez'in plasesinde meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1.
75. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Gradel'in şutunda, top üstten dışarı çıktı.
77. dakikada ceza alanı içi sağ çizgide topla buluşan Kayode'nin içeriye çevirdiği topu, defans son anda araya girerek kornere attı.
78. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan Gradel, penaltı noktasına ortaladı. Goutas'ın kafayla altıpasa indirdiği topu Kayode, göğsüyle dokunarak ağlarla buluşturdu: 1-1.
86. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Gradel'in vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+1. dakikada Sivasspor öne geçti. Kaleci Ali Şaşal Vural'ın degajında defansın arkasına sarkan Yatabare, kalecinin önde olduğunu görünce aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-1.
Mücadele Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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