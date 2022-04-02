Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.04.2022 17:11
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman ÖzayYukatel Kayserispor: Lung, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Cardoso, Onur Bulut, Abdulkadir Parmak, Campanharo, Emrah Başsan, Kemen, GavranovicFenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Yukatel Kayserispor: Lung, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Cardoso, Onur Bulut, Abdulkadir Parmak, Campanharo, Emrah Başsan, Kemen, Gavranovic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

Goller: Dk. 16 Zajc, Dk. 45 Rossi (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 35 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, rakip takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı

11. dakikada topu önünde bulan Rossi, ceza sahasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada gelişen Kayserispor atağında savunma arkasına atılan topu Gavranovic kontrol etmek istedi. Kaleci Altay çıkarak topun sahibi oldu.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Rossi'nin önüne attı. Ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

36. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay ve ardından direkten oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig, Emrah Başsan, Kayserispor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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