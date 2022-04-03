Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Ekrem Kan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas (Dk. 84 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 70 Berat Özdemir), Visca (Dk. 87 Kouassi), Nwakaeme (Dk. 46 Cornelius), Djaniny (Dk. 87 Yusuf Erdoğan)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz (Dk. 90 Umut Meraş), Josef, Can Bozdoğan (Dk. 75 Pjanic), Ghezzal (Dk. 90 Hutchinson), Alex Teixeira (Dk. 70 Larin), Batshuayi (Dk. 70 Kenan Karaman)

Goller: Dk. 56 Cornelius (Trabzonspor) Dk. 71 Rosier (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Dk. 81 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 36 Can Bozdoğan, Dk. 53 Montero, Dk. 75 Kenan Karaman, dk. 90+1 Hutchinson (Beşiktaş) Dk. 78 Djaniny, Dk. 80 Siopis, Dk. 82 Bakasetas (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada altpas çizgisinin sağ tarafından kullanılan çift vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği top barajdan döndü.

56. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Hüseyin Türkmen'in uzun pasında, ceza alanı hemen önünde topla buluşan Cornelius, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

67. dakikada Ghezzal, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltı atışında top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

80. dakikada Siopis tarafından arkadan çekilen Larin, daha sonra rakibine yaptığı davranış sonrası kırmızı kart gördü. Siopis de yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken Bakasetas da sarı kart gören oyunculara eklendi.

90+2. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.