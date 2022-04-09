Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.04.2022 21:26
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil ÇetinBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Batshuayi, Alex TeixeiraAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çiçek, Kamil Çetin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Batshuayi, Alex Teixeira

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca, Umut Güneş, Efkan Bekiroğlu, Tayfur Bingöl, Candeias

Goller: Dk. 2 ve 43 Batshuayi, Dk. 25 Josef (Beşiktaş), Dk. 22 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'ın arkası dönük bir şekilde savunmanın arasından gönderdiği pasla sağdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin sert şutunda, yan direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-0

22. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kaparak sağdan çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün pasında Efecan Karaca, altıpas üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sol taraftan kullanılan uzun taç atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Rosier ceza sahası dışından kaleye göndermek istedi. Rosier'in şutu kale önündeki Josef'e pas oldu. Siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı düzeltip sert bir şutla golü attı: 2-1

28. dakikada Alanyaspor savunmasının uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Efecan Karaca, ceza sahası içinde aşırtma bir vuruşla topu kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

43. dakikada Beşiktaş, skoru 3-1'e getirdi. Alanyaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topla başlayan Beşiktaş atağında, Rosier'in sağ çaprazdan ortasında Batshuayi topu göğsüyle düzelterek şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! 2 gol peş peşe geldi Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! 2 gol peş peşe geldi Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ersin Destanoğlu, Volkan Bayarslan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
21:01 Sokak müzisyenleri ile bazı vatandaşlar arasında "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" tartışması yaşandı
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
20:37 Baba tartıştığı oğlunu satırla keserek öldürdü
20:34 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi
20:32 Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! 2 gol peş peşe geldi
20:30 Bordo-mavililer maça etkili başladı! Gaziantep savunmada
20:29 AK Partili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklama: Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylediğim için bana "Pis faşist" diyerek dayak attılar
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 21:33:49. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement