Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.04.2022 22:42
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk CurbayÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren Albayrak (Dk. 46 Cemali Sertel), Baiano, Sabo, Boyd (Dk. 46 Yusuf Sarı), Alper Potuk (Dk. 33 Mendes), Bolasie (Dk. 76 Deniz Hümmet), Pohjanpalo (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Ponck, Eren Albayrak (Dk. 46 Cemali Sertel), Baiano, Sabo, Boyd (Dk. 46 Yusuf Sarı), Alper Potuk (Dk. 33 Mendes), Bolasie (Dk. 76 Deniz Hümmet), Pohjanpalo (Dk. 60 Cisse)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 46 Nazım Sangare), Serdar Aziz (Dk. 64 Tisserand), Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Dk. 66 Gustavo), Zajc, Rossi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Arda Güler), İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Dk. 64 Valencia)

Goller: Dk. 9 Rossi, Dk. 45+3 (Penaltıdan), Dk. 45+9 (Penaltıdan) ve Dk. 51 Serdar Dursun, Dk. 65 Valencia, Dk. 76 Nazım Sangare (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 1 Baiano (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 11 Sabo, Dk. 45+8 Eren Albayrak, Dk. 86 Holmen (Çaykur Rizespor) Dk. 52 Kim Min-jae (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

49. dakikada Gökhan Gönül'ün savunmanın arkasına pasına Serdar Aziz'in müdahalesi sonrası top Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Finli oyuncunun ceza sahası içinde karşı karşıya vuruşunda kalesini iyi kapatan Altay Bayındır, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek mutlak golü önledi.

51. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Nazım Sangare'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasına Arda Güler'in kafa vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Pozisyonun devamında Serdar Dursun, altıpas içerisinde tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-4.

61. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Yusuf Sarı'nın sağ taraftan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Bolasie'nin kafa vuruşunda, Serdar Dursun filelere gitmekte olan topu son anda müdahale ederek kornere çelmeyi başardı.

65. dakikada Fenerbahçe farkı 5'e çıkardı. Sol taraftan Arda Güler'in altıpas içerisine iyi ortasında Valencia, kafa ile dokunarak topu filelere gönderdi: 0-5.

70. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Ferdi Kadıoğlu'nun pası sonrası Arda Güler'in sol ayak içiyle bekletmeden vuruşunda, Gökhan Gönül filelere gitmekte olan topu çizgi üzerinde kafayla kornere çeldi.

76. dakikada sarı-lacivertliler skoru 6-0 yaptı. Sol taraftan Arda Güler'in pasıyla ceza sahası içerisine giren İrfan Can'ın yerden bıraktığı topa Zajc'ın vuruşunda, meşin yuvarlak arka tarafta Nazım Sangare'nin önüne açıldı. Bu futbolcunun yerden sektirerek vuruşunda top filelere gitti: 0-6.

88. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Yusuf Sarı'nın ceza yayı dışından sert şutunda, iyi yer tutan kaleci Altay Bayındır uzanarak topu kornere çeldi.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 6-0 kazandı.

Müsabakanın 66. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Crespo, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan oyuncunun tomografisinin çekildiği bildirildi.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, maçın bitimini beklemeden stattan ayrıldı.

Öte yandan, 46. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren genç oyuncu Arda Güler'in Çaykur Rizespor taraftarlarınca alkışlanması dikkati çekti.

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Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Halil Umut Meler, Gökhan Gönül, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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