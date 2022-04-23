Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.04.2022 16:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan KarabalcıkFatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor, Bistrovic, Levent Mercan, Karamoh, PesicGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor, Bistrovic, Levent Mercan, Karamoh, Pesic

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Perez, Aziz Behiç, Traore, Flavio, Suleymanov, Chiquinho, Serginho, Umut Nayir???????

Sarı kart: Dk. 42 Burak Bekaroğlu (Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

13. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve iki takımın da pozisyon bulmakta güçlük yaşadığı ilk 45 dakika golsüz beraberlikle tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı) TBMM'nin açılışının 102. yılı TBMM'nin açılışının 102. yılı

Mustafa Kemal Atatürk, Burak Bekaroğlu, Erkan Özdamar, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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