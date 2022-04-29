Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

29.04.2022 21:17
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal GölenFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar DursunGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Vetrih,...

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Vetrih, Maxim, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Sagal, Muhammet Demir, Figueiredo

Gol: Dk. 5 Rossi (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nazım Sangare'nin kendi yarı sahasından uzun pasında savunma arkasına sarkan Rossi, topu ceza sahası içi sağ çaprazına kadar taşıdıktan sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada Zajc ile yaptığı verkaç ile ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda top üstten auta gitti.

35. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top yan ağlara takıldı.

41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin pasıyla soldan sıfıra inen Mert Hakan'ın yerden sert ortasında Serdar Dursun'un az gerisinde kalan topa gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Kerem Ersoy, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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