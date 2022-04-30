Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

30.04.2022 21:19
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Kemal YılmazTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Visca, Abdulkadir Ömür, Djaniny, CorneliusFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Fredy, Fernando,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Kemal Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Hamsik, Visca, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao, Doğukan Sinik, Adriano, Wright

Gol: Dk. 3 Corneilus (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Visca (Trabzonspor) Dk. 43 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada ilk etkili atağında Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'in pasıda sol taraftan son çizgiye doğru inen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a yerden aktardı. Bu futbolcu da altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

25. dakikada sağ taraftan Visca'ın pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada Fernando'nun pasında, ceza alanı içinde Wright, kaleci Uğurcan Çakır'dan kurtardığı topu filelere gönderdi ancak bu oyuncu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

42. dakikada Ndao'nun ceza alanı içinde yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.

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Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor Trabzonspor taraftarı, Antalyaspor maçını meydanlarda izliyor Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak

Uğurcan Çakır, Veysel Sarı, Antalyaspor, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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