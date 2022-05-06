Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.05.2022 20:51
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni HatayHakemler: Volkan Bayaraslan, Bilal Gölen, Furkan ÜrünAtakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey (Dk.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Volkan Bayaraslan, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Sackey (Dk. 29 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Saint-Louis, Lobjanizde, El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Serkan Asan, Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Ayberk Özdemir, Murat Cem Akpınar, Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Djaniny

Sarı kart: Dk. 32 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

5. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında Saint-Louis'in ceza sahası içerisine pasında topla buluşan El Kaabi'nin şutunu kaleci Uğurcan Çakır, son anda kornere çeldi.

7. dakikada sol kanattan Lobjanizde'nin rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisinden sert şuttu top yan direkten geri döndü. Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.

9. dakikada ceza sahası içine yapılan ortada Boudjemaa topu uzaklaştırdı. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu kenara gelerek izleyen hakem Volkan Bayarslan, Boudjemaa'nın rakibine ceza sahası içinde faul yaptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas'ın vuruşunda kaleci Munir, gole izin vermedi.

12. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içine yapılan ortada yaşanan karambolde topu önünde bulan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Munir, topu kornere çeldi.

35. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği şut direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

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Kaynak: AA

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