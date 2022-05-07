Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.05.2022 18:10
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali TunaDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Koray Altınay (Dk. 74 Gradel), Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Cofie (Dk. 66 Ulvestad), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Felix), Sefa Yılmaz (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Koray Altınay (Dk. 74 Gradel), Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Cofie (Dk. 66 Ulvestad), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Felix), Sefa Yılmaz (Dk. 65 Erdoğan Yeşilyurt), Kayode, Yatabare (Dk. 78 Konate)

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj (Dk. 83 Mehmet Feyzi Yıldırım), Donk, Bruma, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 59 Aabid Rayane), Eysseric (Dk. 84 Tunay Torun), Hajradinovic, Mabil (Dk. 59 Umut Bozok), Fall (Dk. 75 Ahmet Engin), Muleka

Goller: Dk. 58 Eren Elmalı, Dk. 73 Eysseric, Dk. 77 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 90+3 Felix (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Doğucan Haspolat, Dk. 85 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa), 90+4 Felix, 90+5 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçı, konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Kayode'nin direkt kaleye gönderdiği topa, kaleci ön direkte müdahale ederek kornere gönderdi.

53. dakikada Eysseric ile duvar pası yapan Muleka, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.

55. dakikada şık hareketlerle sağ çaprazdan içeriye sokulan Kayode'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ceza yayının gerisinden sert vuruşunda, top direğe çarpıp Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

73. dakikada konuk ekip serbest vuruştan farkı 2'ye çıkardı. Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2

77. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Eysseric'in yerden pasıyla ceza yayının önünde topla buluşan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

82. dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Gradel'in ceza yayının önünden çektiği şutta top az farkla yandan dışarıya çıktı.

90+3. dakikada Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan vuruşunda kaleciden dönen topu Felix filelere gönderdi. Ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı: 1-3.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Bahçeşehir Koleji, Ali Şansalan, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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