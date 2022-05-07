Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.05.2022 19:56
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür ErtemMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, GuldbrandsenGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Efe Arda Koyuncu, Epureanu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, Guldbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında altıpas gerisinde yükselen Mustafa Muhammed'in kafayla vurduğu top, az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Babel'in sağdan ortaladığı top arka direkteki Berkan Kutlu'da kaldı. Bu oyuncunun düzelttikten sonra yaptığı vuruşta araya giren savunma oyuncuları meşin yuvarlağın ağlara gitmesini engelledi.

11. dakikada soldan gelişen atakta ceza sahası içine giren Trezeguet'nin pasıyla sol çaprazda buluşan Berkay Özcan'ın çıkardığı sert şutta kaleci Muslera direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Taylan Antalyalı'nın hatalı pasında topu kapan Deniz Türüç'ün uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Berkay Özcan'ın ara pasına hareketlenen Guldbrandsen, kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak zamanında çıkan Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

44. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından şutunda top yavaş gitti ve kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

YORUMLAR
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Galatasaray akın akın geliyor! Başakşehir tüm hatlarıyla defansta Galatasaray akın akın geliyor! Başakşehir tüm hatlarıyla defansta Sivasspor, ligde 12. kez yenildi Sivasspor, ligde 12. kez yenildi

Volkan Babacan, Berkay Özcan, Başakşehir, Muslera, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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