Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.05.2022 17:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet ÇavuşAltay: Cihan Topaloğlu, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 81 Tugay Gündem), Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Poko, Kazımcan Karataş (Dk. 74 Erdem Özcan), Kappel, Rodriguez (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kısal, Samet Çavuş

Altay: Cihan Topaloğlu, Thiam, İbrahim Öztürk (Dk. 81 Tugay Gündem), Efe Sarıkaya, Eren Erdoğan (Dk. 81 Onur Efe), Ceyhun Gülselam, Thaciano, Poko, Kazımcan Karataş (Dk. 74 Erdem Özcan), Kappel, Rodriguez (Dk. 59 Nurettin Küçükdeniz)

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Bruma, Harun Elyesa Akaydın (Dk. 46 Aabid), Hadergjonaj, Fall (Dk. 70 Ahmet Emin Engin), Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 70 Travnik), Muleka (Dk. 89 Berat Kalkan), Hajradinovic (Dk. 89 Tunay Torun), Umut Bozok

Goller: Dk. 35 ve 50 Eysseric, Dk. 42 ve 63 Umut Bozok (Kasımpaşa), Dk. 45+1 İbrahim Öztürk, Dk. 81 Kappel (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kart: Dk. 67 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig 38. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Altay'ı 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Fall'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına girerken topla buluşan Eysseric'in şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

63. dakikada konuk ekip 4. gülünü buldu. Sağ kanattan Hajradinovic'in yaptığı ortaya ceza sahası içinde Umut Bozok'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1.

80. dakikada Travnik'in ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı kararı verdi.

81. dakikada penaltı atışını Kappel, takımının 2. golünü kaydetti: 4-2.

Kasımpaşa müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Spor Toto Süper Lig: Altay: 2 Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 2 Kasımpaşa: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 Kasımpaşa: 2 (İlk yarı)
Kaynak: AA

İbrahim Öztürk, Erdem Özcan, Onur Efe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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