Stat: Vodafone Park
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey
Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Montero, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Can Bozdoğan, Umut Meraş, N'Koudou, Ghezzal, Larin
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Rahmanovic, Michalak, Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi
Gol: Dk. 42 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı (Beşiktaş), Dk. 18 Cikalleshi, Dk. 45 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
24. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
42. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Rahmanovic'in, Konyaspor yarı alanından sol çapraza attığı uzun topla buluşarak çizgiye inen Michalak'ın arka direğe ortasında, yine Rahmanovic topu ağlara gönderdi: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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