Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21.05.2022 19:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim BozbeyBeşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Montero, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Can Bozdoğan, Umut Meraş, N'Koudou, Ghezzal, Larinİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Uğurcan Yazğılı,...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Emre Bilgin, Serdar Saatçı, Necip Uysal, Montero, Kenan Karaman, Emirhan İlkhan, Can Bozdoğan, Umut Meraş, N'Koudou, Ghezzal, Larin

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Soner Dikmen, Rahmanovic, Michalak, Hadziahmetovic, Amilton, Cikalleshi

Gol: Dk. 42 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Serdar Saatçı (Beşiktaş), Dk. 18 Cikalleshi, Dk. 45 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

24. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan N'Koudou'nun vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

42. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Rahmanovic'in, Konyaspor yarı alanından sol çapraza attığı uzun topla buluşarak çizgiye inen Michalak'ın arka direğe ortasında, yine Rahmanovic topu ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 İH Konyaspor: 1 (İlk yarı) Güven Yalçın'a 100. maç plaketi Güven Yalçın'a 100. maç plaketi
Kaynak: AA

Mustafa Sönmez, Necip Uysal, Umut Meraş, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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