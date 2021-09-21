Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı

Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm

Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi