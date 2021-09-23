Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Çekiçi, Bytyqi, Serdar Gürler,??????? Cikalleshi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Edgar, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Peres, Hamsik, Berat Ayberk Özdemir, Nwakaeme, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Cornelius
Goller: Dk. 1 Cornelius (Trabzonspor), Dk. 20 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 7 Vitor Hugo (Trabzonspor)
Süper Lig'de 6. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
1. dakikada konuk ekip öne geçti. Hamsik'in sol kanattan ortasında, altıpas üzerindeki Bakasetas meşin yuvarlağı Cornelius'a bıraktı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
6. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kurtardı.
7. dakikada Vitor Hugo'nun Skubic'in ayağına müdahalesinde hakem Halil Umut Meler, bordo-mavili oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
10. dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Skubic'in ara pasında çizgiye inen Serdar Gürler'in içeriye kestiği ortada Çekiçi'nin volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
31. dakikada Çekiçi'nin ceza sahasına ortasında, Skubic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
41. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında, Çekiçi'nin sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
45+1. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, top direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor