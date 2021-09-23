67. dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, Sehic'in tokatladığı top ceza sahası içinde karambole neden oldu. Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Goller: Dk. 1 Cornelius, Dk. 75 Hadziahmetovic (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 20 ve Dk. 46 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)

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