Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.

Süper Lig'in 8. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

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