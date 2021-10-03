Stat: Kalyon
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Gökhan Barcın
Gaziantep: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosça, Halil İbrahim Pehlivan, Merkel, Recep Niyaz, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir
Altay: Lis, Naderi, Murat Akça, Björkander, Cebrail Karayel, Thiam, Zeki Yıldırım, Rayan, Pinares, Kappel, Bamba
Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep-Altay karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
9. dakikada ev sahibi Gaziantep'ten Maxim'in kullandığı serbest vuruşun ardından meşin yuvarlakla ceza sahasında buluşan Sagal, topu kalenin üstünden auta attı.
27. dakikada Gaziantep'in orta sahadan gelişen atağında ceza yayı önünde topla buluşan Merkel'in sert vurdu. Ceza sahasındaki Murat Akça topu kafayla kornere çeldi.
33. dakikada ceza sahasının sağında Kistio'nun çektiği sert şut, üst direkten döndü. Altayla futbolcular topu kornere gönderdi.
44. dakikada ceza sahası içinde Figueiredo'nun şutunda, top kalenin solundan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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