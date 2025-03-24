Futbol tarihine geçen olay: Başkan sahaya indi, takımı kazandı - Son Dakika
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Spor

Futbol tarihine geçen olay: Başkan sahaya indi, takımı kazandı

Futbol tarihine geçen olay: Başkan sahaya indi, takımı kazandı

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta futbol tarihine geçen bir olay yaşandı. Büyükçekmece Tepecikspor, kulüp başkanı yönetiminde çıktığı maçta, Bursa Nilüfer'i 2-1 mağlup etti. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu'nun istifa etmesi üzerine kulüp başkanı Temel Eyüboğlu sahaya inip takımın teknik direktörü oldu. Bu sıra dışı durum, Türk futbolunda ender rastlanan bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

24.03.2025 11:00
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TFF 3. Lig'de Büyükçekmece Tepecikspor'da bugün Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu istifa edip maça çıkmayınca kulüp başkanı Temel Eyüboğlu sahaya inip takımın teknik direktörü oldu. Büyükçekmece Tepecikspor, Bursa Nilüfer'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

ANTRENÖR İSTİFA ETTİ, SAHAYA BAŞKAN İNDİ

Büyükçekmece Tepecikspor'da maç öncesi şok bir gelişme yaşandı. Takımın teknik direktörü Ramazan Kurşunlu, beklenmedik bir şekilde görevinden istifa etti. Bu ani ayrılığın ardından, takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Ancak, Tepecikspor Başkanı Temel Eyüboğlu, takımın başında sahaya çıkarak büyük şaşkınlık yarattı.

MAÇI KAZANDILAR

Temel Eyüboğlu'nun teknik direktörlüğe soyunduğu bu sıra dışı maçta, Tepecikspor, Bursa Nilüfer'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Maç boyunca sahada yer alan futbolcular Temel Eyüboğlu'nun motivasyon konuşmaları ile adeta şaha kalktı.

Büyükçekmece Tepecikspor, Bursa Nilüfer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol tarihine geçen olay: Başkan sahaya indi, takımı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Fahri Sağgül:
    Eee maddi manevi canı yanan başkan sorumluluk çok önemli teknik direktör alacağı ücret'e bakıyor takım yenmiş yenilmiş çok'ta umrunda değil. 8 0 Yanıtla
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