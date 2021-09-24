TFF 1. Lig'in 7. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor: Cihan Aydın
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Manisa: Burak Pakkan
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Adanaspor: Kadir Sağlam
19.00 Gençlerbirliği- Beypiliç Boluspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
26 Eylül Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Altınordu: Çağdaş Altay
16.00 Menemenspor- Eyüpspor: Murat Erdoğan
16.00 İstanbulspor- Balıkesirspor: Yiğit Arslan
19.00 Bursaspor- MKE Ankaragücü: Caner Ak
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor: Burak Şeker
Kaynak: AA
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