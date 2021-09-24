Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

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