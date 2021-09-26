Balıkesirspor: 1-0

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Suat GüzİSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Atchom, Ferhat Yazgan (Dk. 74 Muammer Sarıkaya), Erdem Seçgin (Dk. 83 Eslem Öztürk), Mertan Caner Öztürk (Dk. 74 Rroca), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Kağan Miray Bağış (Dk. 88 Berkay Görmez)BALIKESİRSPOR: Vukovic, Hüseyin Karabey (Dk. 60 Birol Parlak), Doğa İşeri, Kore, Kethevoama (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak (Dk. 77 Bezjak), Abdulkadir Özgen (Dk. 59 Oğuzhan Aynaoğlu), Sedat Dursun, Bilalli (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Cumali BişiGOL: Dk. 72 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)SARI KARTLAR: Dk. 41 Kore, Dk. 62 Bilalli (Balıkesirspor)
TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.
Kaynak: DHA
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