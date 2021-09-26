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Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 2. Lig

26.09.2021 21:20
Futbol: TFF 2. Lig, System.String[]

Futbolda TFF 2. Lig'de 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

Futbolda TFF 2. Lig'de 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Kırşehir Belediyespor- Zonguldak Kömürspor: 0-2

Uşakspor- Bucaspor 1928: 1-2

Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-0

Eskişehirspor- Pazarspor: 2-6

Akhisarspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1

Isparta 32- Tarsus İdman Yurdu: 1-0

Teco Karacabey Belediyespor- Kırklarelispor: 1-1

Kırmızı Grup

Adıyaman- Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Kahramanmaraşspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-1

Etimesgut Belediyespor- Sivas Belediyespor: 0-0

Niğde Anadolu- İnegölspor: 1-5

Ergene Velimeşespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-2

Serik Belediyespor- Sarıyer: 2-1

Sakaryaspor-Bodrumspor: 1-0

Diyarbekirspor-Somaspor: 3-1

Afjet Afyonspor- Ankaraspor: 2-1

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Hekimoğlu Trabzon, Kahramanmaraşspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika Spor


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