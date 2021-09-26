Futbol: TFF 2. Lig

Futbolda TFF 2. Lig'de 4. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Ankara Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Kırşehir Belediyespor- Zonguldak Kömürspor: 0-2
Uşakspor- Bucaspor 1928: 1-2
Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-0
Eskişehirspor- Pazarspor: 2-6
Akhisarspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-1
Isparta 32- Tarsus İdman Yurdu: 1-0
Teco Karacabey Belediyespor- Kırklarelispor: 1-1
Kırmızı Grup
Adıyaman- Hekimoğlu Trabzon: 0-1
Kahramanmaraşspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-1
Etimesgut Belediyespor- Sivas Belediyespor: 0-0
Niğde Anadolu- İnegölspor: 1-5
Ergene Velimeşespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-2
Serik Belediyespor- Sarıyer: 2-1
Sakaryaspor-Bodrumspor: 1-0
Diyarbekirspor-Somaspor: 3-1
Afjet Afyonspor- Ankaraspor: 2-1
Kaynak: AA
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