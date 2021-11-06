Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor- Pazarspor: 0-3
Bucaspor 1928- Kırklarelispor: 1-5
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Şanlıurfaspor: 0-0
Anagold24 Erzincanspor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Tarsus İdman Yurdu- Eskişehirspor: 2-0
Isparta 32 Spor- Ankara Demirspor: 0-1
Akhisarspor- Nazilli Belediyespor: 4-0
Pendikspor- Kırşehir Belediyespor: 2-1
Kırmızı Grup:
Adıyaman- Sakaryaspor: 0-3
Afjet Afyonspor-Ergene Velimeşespor: 2-0
Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Bodrumspor- Çorum: 1-2
Silahtaroğlu Vanspor- Sarıyer: 1-0
Somaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 3-1
Ankaraspor- Sivas Belediyespor: 0-2
Hekimoğlu Trabzon- Kahramanmaraşspor: 5-1
İnegölspor-Serik Belediyespor: 2-2
Niğde Anadolu- Turgutluspor: 1-1
Kaynak: AA
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