Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 20. hafta, oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Ligde gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Akhisarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-0
Isparta 32- Bucaspor 1928: 1-3
Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0
Eskişehirspor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-1
Ankara Demirspor- Şanlıurfaspor: 2-1
Nazilli Belediyespor- Kırklarelispor: 1-1
Kırşehir Belediyespor- Pazarspor: 3-1
Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Kırmızı Grup:
Serik Belediyespor- Kahramanmaraşspor: 0-3
Sakaryaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 2-0
Ergene Velimeşespor- Sarıyer: 3-0
Diyarbekirspor- Çorum FK: 2-0
Afjet Afyonspor-Bodrumspor: 0-2
Adıyaman FK-Silahtaroğlu Vanspor: 3-1
Niğde Anadolu FK-Somaspor: 1-3
İnegölspor- Ankaraspor: 3-1
Kaynak: AA
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