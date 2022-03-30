Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler- Bucaspor 1928: 1-1
Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Kırklarelispor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Şanlıurfaspor- Tarsus İdmanyurdu: 1-2
Teco Karacabey Belediyespor- Isparta 32: 0-0
Eskişehirspor-Akhisarspor: 1-0
Ankara Demirspor- Pendikspor: 0-0
Nazilli Belediyespor- Uşakspor: 0-1
Kırmızı Grup:
Sivas Belediyespor- İnegölspor: 4-3
Kahramanmaraşspor- Niğde Anadolu FK: 0-0
Serik Belediyespor- Adıyaman FK: 2-0
Turgutluspor-Afjet Afyonspor: 1-0
Sakaryaspor-Diyarbekirspor: 3-0
Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1
Bodrumspor-Silahtaroğlu Vanspor: 0-0
Çorum FK-Somaspor: 1-0
Sarıyer- Ankaraspor: 0-2
An Zentrum Bayburt Özel İdare- 1461 Trabzon: 1-0
Bu arada, Beyaz Grup 23. hafta erteleme maçında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor ile Kırşehir Belediyespor 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: AA
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