Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

30.03.2022 16:24
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler- Bucaspor 1928: 1-1

Pazarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Kırklarelispor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Şanlıurfaspor- Tarsus İdmanyurdu: 1-2

Teco Karacabey Belediyespor- Isparta 32: 0-0

Eskişehirspor-Akhisarspor: 1-0

Ankara Demirspor- Pendikspor: 0-0

Nazilli Belediyespor- Uşakspor: 0-1

Kırmızı Grup:

Sivas Belediyespor- İnegölspor: 4-3

Kahramanmaraşspor- Niğde Anadolu FK: 0-0

Serik Belediyespor- Adıyaman FK: 2-0

Turgutluspor-Afjet Afyonspor: 1-0

Sakaryaspor-Diyarbekirspor: 3-0

Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Bodrumspor-Silahtaroğlu Vanspor: 0-0

Çorum FK-Somaspor: 1-0

Sarıyer- Ankaraspor: 0-2

An Zentrum Bayburt Özel İdare- 1461 Trabzon: 1-0

Bu arada, Beyaz Grup 23. hafta erteleme maçında Criptoswaps Zonguldak Kömürspor ile Kırşehir Belediyespor 0-0 berabere kaldı.

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Kaynak: AA

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