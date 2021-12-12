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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

12.12.2021 16:32
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'ta Pendikspor evinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti ve haftayı Isparta 32'nin 11 puan önünde lider tamamladı.

Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yendi ve Hekimoğlu Trabzon'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.PENDİKSPOR 1511312391436
2.ISPARTA 32 SPOR167451511425
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER157352019124
4.BUCASPOR 1928157262219323
5.KIRKLARELİSPOR155732416822
6.ŞANLIURFASPOR155731816222
7.PAZARSPOR157172323022
8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR155641313021
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR155552217520
10.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR155551614220
11.ANKARA DEMİRSPOR155551313020
12.AKHİSARSPOR166282024-420
13.UŞAKSPOR155551317-420
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR164662321218
15.TARSUS İDMANYURDU155371315-218
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 155281825-717
17.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 155192126-516
18.ESKİŞEHİRSPOR1633101433-199
19.GMG KASTAMONUSPOR00000000
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.SAKARYASPOR 1711603262639
2.HEKİMOĞLU TRABZON17107030102037
3.SİVAS BELEDİYE SPOR1794432131931
4.AFJET AFYONSPOR1787235191631
5.ÇORUM FK178722491531
6.BODRUMSPOR1793528141430
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR179352417730
8.ANKARASPOR1785429181129
9.SOMASPOR177552622426
10.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK177552324-126
11.İNEGÖLSPOR177372023-324
12.SERİK BELEDİYESPOR177282325-223
13.TURGUTLUSPOR175662027-721
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR175571824-620
15.DİYARBEKİR SPOR 175481821-319
16.SARIYER1743101625-915
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ1741122032-1213
18.ERGENE VELİMEŞE SPOR1733111536-2112
19.KAHRAMANMARAŞSPOR 1721141246-347
20.NİĞDE ANADOLU FK1712141044-345

Futbol Federasyonu, Hekimoğlu Trabzon, Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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