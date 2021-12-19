TFF 3. Lig'de 1. ile 3. Grup'ta 17'nci ve ilk yarının son hafta maçları, 2. Grup'ta ise 18'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Belediye Kütahyaspor-Formül Erbaaspor: 3-1
Osmaniyespor-Çatalcaspor: 1-0
Artvin Hopaspor- Sancaktepe: 1-0
Fatsa Belediyespor- Elazığspor: 1-0
Bursa Yıldırımspor- Hendekspor: 1-1
Karaman Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
2. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor- Çarşambaspor: 1-1
Bitexen Düzcespor-Yomraspor: 1-0
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Altındağspor: 2-1
Redoks Darıca Gençlerbirliği-52 Orduspor: 1-2
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-İskenderunspor: 0-3
Kuşadasıspor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0
68 Aksaray Belediyespor- Bayrampaşaspor: 2-1
Kızılcabölükspor- Siirt İl Özel İdare: 0-0
3. Grup:
Ağrı 1970- Esenler Erokspor: 1-4
Fethiyespor-Belediye Derincespor: 1-0
Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Edirnespor: 0-1
Ceyhanspor-Orduspor 1967: 1-6
Karşıyaka- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-1
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika Spor