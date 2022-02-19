Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta oynanan müsabakalarla sona erdi.
2. Grup'ta 26. ve 3. Grup'ta 23. hafta ise oynanan maçlarla başladı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bursa Yıldırımspor- Bergama Belediyespor: 2-0
Formül Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-2
Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK: 2-0
Belediye Kütahyaspor- Artvin Hopaspor: 0-2
Arnavutköy Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 1-0
Kahta 02- Sancaktepe FK: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-3
Hendekspor- Karaman Belediyespor: 0-0
2. Grup
Darıca Gençlerbirliği- Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-0
Bitexen Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0
Çarşambaspor- Kızılcabölükspor: 1-0
Yomraspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 1-4
52 Orduspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0
3. Grup
Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Ağrı 1970: 2-3
Büyükçekmece Tepecikspor- Çankaya FK: 4-1
Kardemir Karabükspor- Fethiyespor: 0-3
Kaynak: AA
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