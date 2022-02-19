Üye Girişi
Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 3. Lig

19.02.2022 15:22
Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta oynanan müsabakalarla sona erdi.

Futbolda TFF 3. Lig 1. Grup'ta 23. hafta oynanan müsabakalarla sona erdi.

2. Grup'ta 26. ve 3. Grup'ta 23. hafta ise oynanan maçlarla başladı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Bursa Yıldırımspor- Bergama Belediyespor: 2-0

Formül Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0

Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-2

Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK: 2-0

Belediye Kütahyaspor- Artvin Hopaspor: 0-2

Arnavutköy Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 1-0

Kahta 02- Sancaktepe FK: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-3

Hendekspor- Karaman Belediyespor: 0-0

2. Grup

Darıca Gençlerbirliği- Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 1-0

Bitexen Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0

Çarşambaspor- Kızılcabölükspor: 1-0

Yomraspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 1-4

52 Orduspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

3. Grup

Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Ağrı 1970: 2-3

Büyükçekmece Tepecikspor- Çankaya FK: 4-1

Kardemir Karabükspor- Fethiyespor: 0-3

YORUMLAR
500
Futbol: TFF 3. Lig Futbol: TFF 3. Lig Muhammet Arslantaş'ın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi Muhammet Arslantaş'ın 3 maçlık cezası 2 maça indirildi

Bergama Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
14:52 Alanya'da deniz anaları sahile vurdu! Ağırlıkları 2 ile 5 kilogram arasında
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
14:46 Aygün Aydın'dan süper mini pozlar!
13:52 Gelin evinin kapısında damattan ters köşe, konukların bile ağzı açık kaldı
13:51 Yeni Malatyasporlu futbolculardan sahada eylem: Maaşlarını alamadıkları için sessiz protesto yaptılar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 15:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement