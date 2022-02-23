Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

23.02.2022 16:59
Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 19'uncu, 2. Grup'ta ise 21. haftanın erteleme maçları oynandı.

TFF 3. Lig 1 ve 3. gruplarda 19'uncu, 2. Grup'ta ise 21. haftanın erteleme maçları oynandı.

Liglerde oynanan erteleme maçlarında şu sonuçlar alındı:

1. Grup:

Nevşehir Belediyespor- Artvin Hopaspor: 1-0

Elazığspor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0

Formül Erbaaspor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Kahta 02-Osmaniyespor FK: 1-0

Hendekspor- Bergama Belediyespor: 0-1

Sancaktepe FK- Karaman Belediyespor: 0-0

2. Grup:

Darıca Gençlerbirliği- Çarşambaspor: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-52 Orduspor: 3-0

3. Grup:

Kardemir Karabükspor- Çankaya FK: 1-3

Gümüşhane Sportif Faaliyetler- Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

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TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0 TFF 3. Lig: Elazığspor: 0 Başkent Gözgözler Akademi FK: 0 Elazığspor'dan adalet çağrısı Elazığspor'dan adalet çağrısı

Bergama Belediyespor, Futbol Federasyonu, Elazığspor, Hendekspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika


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