Futbol: TFF 3. Lig toplu sonuç

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 20. hafta, bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Ligde 1. Grup'ta 8, 3. Grup'ta 5 karşılaşma yapıldı.Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Arnavutköy Belediyesispor: 1-0
Karaman Belediyespor-Kahta 02: 2-2
Bergama Belediyespor- Batman Petrolspor: 1-1
Artvin Hopaspor- Elazığspor: 2-0
Fatsa Belediyespor- Belediye Kütahyaspor: 2-1
1954 Kelkit Belediyespor- Sancaktepe FK: 1-0
Criptoswaps Çatalcaspor-Formül Erbaaspor: 2-3
Osmaniyespor FK- Nevşehir Belediyespor: 1-2
3. Grup:
Çankaya FK- Orduspor 1967: 1-3
Ağrı 1970- Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Criptoswaps Edirnespor: 3-0
Belediye Derincespor- Esenler Erokspor: 0-1
Karbel Karaköprü Belediyespor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1
Kaynak: AA
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