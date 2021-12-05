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Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Futbol: Toplu sonuç

05.12.2021 15:08
Futbol: Toplu sonuç

Futbolda TFF 3. Lig'e 1 ve 3. Grup'ta 15, 2. Grup'ta 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Futbolda TFF 3. Lig'e 1 ve 3. Grup'ta 15, 2. Grup'ta 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Ligde 2 ve 3. Grup'ta haftanın maçları tamamlanırken 1. Grup, yarın yapılacak Fatsa Belediyespor-Kahta 02 müsabakasıyla sona erecek.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Belediye Kütahyaspor- Hendekspor: 2-0

Batman Petrolspor-Formül Erbaaspor: 1-1

Artvin Hopaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Bergama Belediyespor- Sancaktepe: 6-1

Arnavutköy Belediyespor- Elazığspor: 2-0

Karaman Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

2. Grup

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Altındağspor: 0-1

Bitexen Düzcespor-52 Orduspor: 1-0

Redoks Darıca Gençlerbirliği- Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0

Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

68 Aksaray Belediyespor- Siirt İl Özel İdaresi: 3-2

Hacettepespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-0

Çarşambaspor-Yomraspor: 2-2

3. Grup

Gümüşhanespor- Kardemir Karabükspor: 4-0

Büyükçekmece Tepecikspor- Mardin 1969: 2-0

Ağrı 1970-Belediye Derincespor: 0-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-İçel İdmanyurdu: 1-1

Ceyhanspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-2

Bergama Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


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