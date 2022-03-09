Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta erteleme maçları tamamlandı.
Ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Uşakspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-3
Pendikspor- Bucaspor 1928: 0-1
Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-1
Isparta 32-Anagold 24Erzincanspor: 0-2
Teco Karacabey Belediyespor- Şanlıurfaspor: 3-1
Eskişehirspor- Kırklarelispor: 2-2
Ankara Demirspor- Pazarspor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Kırmızı Grup:
Serik Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1
Turgutluspor- Sarıyer: 0-2
Sakaryaspor- Çorum FK: 4-1
Ergene Velimeşespor-Bodrumspor: 2-0
Diyarbekirspor-Silahtaroğlu Vanspor: 0-1
Afjet Afyonspor-Somaspor: 4-1
Adıyaman FK- Ankaraspor: 0-3
Niğde Anadolu FK- 1461 Trabzon FK: 1-4
Etimesgut Belediyespor- İnegölspor: 2-3
Kaynak: AA
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