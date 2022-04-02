Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 29. hafta maçları yapıldı.

Ligde 29. hafta, yarın 1. Grup'ta Batman Petrolspor- Nevşehir Belediyespor ve 3. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor, Modafen- Karşıyaka, Criptoswaps Edirnespor- Ağrı 1970, Kardemir Karabükspor- Yeşilyurt DÇ Ofspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Arnavutköy Belediyespor- Sancaktepe FK: 1-0

Bergama Belediyespor- Karaman Belediyespor: 3-2

Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1

Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK: 0-4

Formül Erbaaspor- Artvin Hopaspor: 1-0

Hendekspor- Elazığspor: 0-3

Belediye Kütahyaspor-Kahta 02: 1-1

Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0

3. Grup:

Orduspor 1967- Mardin 1969: 2-0

Ceyhanspor- Esenler Erokspor: 0-7

Çankaya FK- Fethiyespor: 2-5

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor- Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-1