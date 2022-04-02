Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda 29. hafta maçları yapıldı.
Ligde 29. hafta, yarın 1. Grup'ta Batman Petrolspor- Nevşehir Belediyespor ve 3. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor-Belediye Derincespor, Modafen- Karşıyaka, Criptoswaps Edirnespor- Ağrı 1970, Kardemir Karabükspor- Yeşilyurt DÇ Ofspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Arnavutköy Belediyespor- Sancaktepe FK: 1-0
Bergama Belediyespor- Karaman Belediyespor: 3-2
Fatsa Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-1
Başkent Gözgözler Akademi-Osmaniyespor FK: 0-4
Formül Erbaaspor- Artvin Hopaspor: 1-0
Hendekspor- Elazığspor: 0-3
Belediye Kütahyaspor-Kahta 02: 1-1
Bursa Yıldırımspor-Criptoswaps Çatalcaspor: 1-0
3. Grup:
Orduspor 1967- Mardin 1969: 2-0
Ceyhanspor- Esenler Erokspor: 0-7
Çankaya FK- Fethiyespor: 2-5
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-İçel İdmanyurdu: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor- Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-1
Kaynak: AA
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