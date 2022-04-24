Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. Grup ve 3. Grup'ta 32, 2. Grup'ta ise 36. hafta maçları oynandı.
1 ve 2. Grup'ta hafta tamamlanırken, 3. Grup ise Criptoswaps Edirnespor- Orduspor 1967 müsabakası haricinde sona erdi. Son karşılaşma yarın saat 15.00'te başlayacak.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Hendekspor- Belediye Kütahyaspor: 1-3
Criptoswaps Çatalcaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 6-1
Nevşehir Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 1-4
Formüll Erbaaspor- Batman Petrolspor: 1-2
1954 Kelkit Belediyespor- Artvin Hopaspor: 1-0
Sancaktepe FK- Bergama Belediyespor: 3-2
Kahta 02-Fatsa Belediyespor: 1-1
Elazığspor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Osmaniyespor- Karaman FK: 0-2
2. Grup:
Kızılcabölükspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-4
Hacettepe- Siirt Özel İdarespor: 0-1
68 Aksaray Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Kuşadasıspor- Bayrampaşa: 1-0
Beyoğlu Yeni Çarşı- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 0-0
Darıca Gençlerbirliği-İskenderunspor: 1-4
Gema Polimer Şile Yıldızspor-52 Orduspor: 0-2
Bitexen Düzcespor-Kalecik FK: 4-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Yomraspor: 1-1
3. Grup:
Kardemir Karabükspor- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-2
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Modafen: 2-1
Mardin 1969 Spor- Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Belediye Derincespor- Ağrı 1970: 3-2
Esenler Erokspor- Çankaya FK: 2-0
İçel İdmanyurdu-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Ceyhanspor: 9-0
Karşıyaka- Fethiyespor: 3-1
Kaynak: AA
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