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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+2 Selim Dilli), Gomis (Dk. 57 Oğulcan Çağlayan), da Costa (Dk.

Futbol: Trendyol Süper Lig
20.01.2024 - 15:48,
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic (Dk. 90+2 Selim Dilli), Gomis (Dk. 57 Oğulcan Çağlayan), da Costa (Dk. 88 Ngoy)

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 83 Hodzic), Görkem Sağlam, Aburjania (Dk. 70 Massanga), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 83 Fernandes), Dele-Bashiru (Dk. 88 Boudjemaa), Rivas, Strandberg (Dk. 70 Dadashov)

Goller: Dk. 74 Winck, Dk. 79 da Costa, Dk. 89 Fall (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 18 Aburjania, Dk. 75 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Dk. 82 Winck (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

58. dakikada da Costa'nın pasında ceza yayında topla buluşan Hajradinovic, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü.

74. dakikada hızlı kullanılan taç sonrası sağ kanatta topla buluşan Fall, içeriye doğru ortaladı. Hatayspor savunmasının müdahalesi sonrası seken topla buluşan Winck, ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şutla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

79. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ katta topla buluşan Fall, ceza sahası içindeki Hajradinovic'e meşin yuvarlağı aktardı. Hajradinovic'in sağdan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yapan da Costa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve aradaki farkı ikiye çıkardı: 2-0

89. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran Fall, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere attı: 3-0

Müsabaka ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

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