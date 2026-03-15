15.03.2026 21:56
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Ogün KamacıKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 87 Allevinah), Cafu, Ben Ouanes (Dk. 90+6 Kerem Demirbay), Benedyczak (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 87 Allevinah), Cafu, Ben Ouanes (Dk. 90+6 Kerem Demirbay), Benedyczak (Dk. 75 Cenk Tosun)

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 84 Calegari), Onguene (Dk. 72 Raux Yao), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş (Dk. 84 Radu), Taşkın İlter (Dk. 55 Legowski), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Emre Akbaba, Pintor (Dk. 55 Torres), Umut Bozok

Gol: Dk. 33 Benedyczak (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 69 Legowski, Dk. 90+4 Raux Yao (ikas Eyüpspor), Dk. 76 İrfan Can Kahveci, Dk. 78 Becao, Dk. 89 Allevinah (Kasımpaşa)

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.

59. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta İrfan Can Kahveci'nin dokunduğu topa Cafu çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine gönderdiği ortaya Diabate hareketlendi. Bu futbolcunun dokunamadığı top direkt kaleye yönelirken az farkla yandan dışarı gitti.

90+3. dakikada sağ kanattan atağa katılan İrfan Can Kahveci ceza sahası içine hareketlenen Allevinah'a ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Mücadele Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 22:40:45. #7.13#
