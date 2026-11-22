Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kerem Ersoy, Ogün Kamacı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Baldurrson, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Benedyczak

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, Maestro, İbrahim Kaya, Hagi, Ruan, Hwang

Goller: Dk. 29 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa), Dk. 45+4 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Baldurrson, Dk. 39 Benedyczak, Dk. 39 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 39 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

27. dakikada ceza sahası içinde Baldurrson, savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Benedyczak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

45+2. dakikada Yusuf Özdemir'in ortasında meşin yuvarlak Rak-Sakyi'nin koluna gelince hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada penaltı vuruşu için topun başına gelen Hadergjonaj topu filelere gönderdi: 1-1

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.