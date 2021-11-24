Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının beşinci haftasında yarın 16 maç oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında beşinci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligin 5. haftasında perşembe günü TSİ 18.30, 20.45 ve 23.00'de yapılacak maçlar şöyle:

18.30 Flora (Estonya) - Partizan (Sırbistan)

18.30 Kairat (Kazakistan) - Basel (İsviçre)

20.45 HJK Helsinki (Finlandiya) - Alashkert (Ermenistan)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda)

20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Union Berlin (Almanya)

20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kopenhag (Danimarka)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan)

20.45 Mura (Slovenya) - Tottenham (İngiltere)

20.45 Rennes (Fransa) - Vitesse (Hollanda)

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - LASK (Avusturya)

23.00 Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Gent (Belçika)

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Roma (İtalya) - Zorya (Ukrayna)

23.00 Randers (Danimarka) - CFR Cluj (Romanya)

23.00 Jablonec (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda)