Üye Girişi
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

08.12.2021 10:24
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının altıncı haftasında yarın 16 maç oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının altıncı haftasında yarın 16 maç oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligin 6. haftasında perşembe günü TSİ 20.45 ve 23.00'te yapılacak maçlar şöyle:

20.45 LASK (Avusturya) - HJK Helsinki (Finlandiya)

20.45 Alashkert (Ermenistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Gent (Belçika) - Flora (Estonya)

20.45 Partizan (Sırbistan) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya)

20.45 Zorya (Ukrayna) - Bodo/Glimt (Norveç)

20.45 CFR Cluj (Romanya) - Jablonec (Çekya)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Randers (Danimarka)

23.00 Union Berlin (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Maccabi Haifa (İsrail)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 PAOK (Yunanistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

23.00 Vitesse (Hollanda) - Mura (Slovenya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Basel (İsviçre) - Karabağ (Azerbaycan)

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Finlandiya, Avusturya, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya'' 10:24 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya''
Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! 10:23 Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı! TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı

Son Dakika Haberleri
10:28 Hazal Kaya ikinci kez anne oluyor! Bebeğin adı şimdiden belli!
10:24 Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler
10:23 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'den şaşkınlık yaratan gaf! ''Dilovası'nda ne kadar gay varmış, haberimiz yokmuş ya''
10:23 Şırnaklı çobanlar askeri kameraya yakalandı!
10:18 Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!
10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!
10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
10:03 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı
09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!
Hazal Kaya ikinci kez anne oluyor! Bebeğin adı şimdiden belli! Hazal Kaya ikinci kez anne oluyor! Bebeğin adı şimdiden belli!         
10:29
Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler         
10:24
Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı! Memur-Sen Başkanı'ndan yüzde 30-35 zamma dair açıklama: O rakam toplam zam oranı!         
10:18
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:40:48. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement