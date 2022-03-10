Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

10.03.2022 22:49
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk ayağında 4 maç oynandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonu son 16 turu ilk ayağında 4 maç oynandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, Sergio Oliveira'nın attığı golle deplasmanda Vitesse'yi 1-0 mağlup etti.

TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PAOK (Yunanistan) - Gent (Belçika): 1-0

Vitesse (Hollanda) - Roma (İtalya): 0-1

Slavia Prag (Çekya) - LASK (Avusturya): 4-1

Partizan (Sırbistan) - Feyenoord (Hollanda): 2-5

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Jose Mourinho, Hollanda, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika


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