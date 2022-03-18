Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

18.03.2022 00:57
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

PAOK, Roma, Slavia Prag ve Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

PAOK, Roma, Slavia Prag ve Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları 4 maçla tamamlandı.

TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 1-2 (0-1)

Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1 (1-0)

LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-4)

Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 3-1 (5-2)

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Feyenoord, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika


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