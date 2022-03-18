Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

PAOK, Roma, Slavia Prag ve Feyenoord, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları 4 maçla tamamlandı.

TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Gent (Belçika) - PAOK (Yunanistan): 1-2 (0-1)

Roma (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1 (1-0)

LASK (Avusturya) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-4)

Feyenoord (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 3-1 (5-2)