Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, üç maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen Tobol, Vikingur Reykjavik ve Ballkani, 3. eleme turuna kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Lincoln (Cebelitarık)-Tobol (Kazakistan): 0-1 (0-2)
TNS (Galler)-Vikingur Reykjavik (İzlanda): 0-0 (0-2)
Ballkani (Kosova)-La Fiorita (San Marino): 6-0 (4-0)
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