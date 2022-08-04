Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

04.08.2022 23:02
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: RheinparkHakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber (Dk. 43 Lodice), Fehr, Dobras, Gajic (Dk. 66 Omerovic), Goelzer (Dk. 33 Ulrich), Hasler (Dk. 65 Rastoder), Sutter, Tunahan Çiçek (Dk. 66 Sasere)Arabam.

Stat: Rheinpark

Hakemler: Manfredas Lukjancukas, Vytenis Kazlauskas, Gevork Arakelian (Litvanya)

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Traber (Dk. 43 Lodice), Fehr, Dobras, Gajic (Dk. 66 Omerovic), Goelzer (Dk. 33 Ulrich), Hasler (Dk. 65 Rastoder), Sutter, Tunahan Çiçek (Dk. 66 Sasere)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 85 Cebrail Karayel), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 85 Paz), Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 78 Pavicic), Rahmanovic (Dk. 61 Çekiçi), Amilton (Dk. 61 Muric), Muhammet Demir

Goller: Dk. 72 Sasere (Vaduz), Dk. 89 Muhammet Demir (Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Muhammet Demir, Dk. 42 Ahmet Oğuz, Dk. 59 Amilton (Konyaspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, deplasmanda Lihtenştayn ekibi Vaduz'la 1-1 berabere kaldı

49. dakikada Michalak'ın ceza alanı içinden şutunda, Fehr topu çizgi üzerinden çıkardı.

54. dakikada Amilton'un sol kanattan sert şutunda kaleci Büchel topu kornere çeldi.

62. dakikada Hadziahmetovc'in pasına hareketlenen Çekiçi'nin ceza yayından sert şutunda, top kaleci Büchel'de kaldı.

64. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı kornere Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, Dobras topu çizgi üzerinden çevirdi. Pozisyonun devamında Calvo'nun kafa vuruşunda ise Dobras bir kez daha gole engel oldu.

72. dakikada ev sabihi ekip öne geçti. Ulrich'in sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Sasere'nin kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

89. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Hadziahmetovic'in pasında Muric'in kaleye gönderdiği topu kaleci Büchel kurtardı. Muhammet Demir'in seken topa müdahalesinde, meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen çizgiyi geçti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere bitti.

YORUMLAR
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Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Muhammet Demir, Konyaspor, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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