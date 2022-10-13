Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

13.10.2022 21:42
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: AEK ArenaHakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes (Dk. 75 Pons), Faraj, Mamas (Dk. 63 Naoum), Sanjurjo (Dk. 82 Gonzalez), Altman (Dk. 75 Olatunji), Trickovski (Dk.

Stat: AEK Arena

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes (Dk. 75 Pons), Faraj, Mamas (Dk. 63 Naoum), Sanjurjo (Dk. 82 Gonzalez), Altman (Dk. 75 Olatunji), Trickovski (Dk. 75 Lopes)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique (Dk. 76 Crespo), Alioski (Dk. 70 Osayi Samuel), Arda Güler (Dk. 69 Batshuayi), Rossi (Dk. 90+2 İrfancan Kahveci), Pedro (Dk. 68 Valencia)

Goller: Dk. 16 Pedro, Dk. 80 Batshuayi (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 52 Trickovski (Penaltıdan) (AEK Larnaka)

Kırmızı kart: Dk. 84 Garcia (AEK Larnaka)

Sarı kartlar: Dk. 33 Arda Güler, Dk. 43 Lincoln Henrique (Fenerbahçe), Dk. 41 Mamas, Dk. 49 Trickovski, Dk. 90+5 Pons, Dk. 90+5 Faraj (AEK Larnaka)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi.

48. dakikada Altman ceza sahası içinde Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya karar verdi, 52. dakikada topun başına geçen Trickovski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

60. dakikada Faraj'ın sağdan içeri gönderdiği topa Sanjurjo kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu dar açısına rağmen şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi Samuel'in ceza sahasında içeri göndermek istediği topa Naoum eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada penaltı noktasının başına geçen Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 1-2

83. dakikada Valencia'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci direk dibinden son anda kornere çeldi.

84. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Garcia'nın Rossi'yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. 86. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

90+6. dakikada İrfancan Kahveci'nin ceza sahası içinden şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

YORUMLAR
500
Futbol: UEFA Avrupa Ligi Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Kaynak: AA

Radoslaw Siejka, Fenerbahçe, Polonya, Pons, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:31 Türk futbolundan tarihi başarı! 4 temsilcimiz, ülke puan sıralamasında büyük sıçrama yaşattı
00:06 TikTok, Suriyeli çocuklara yapılan bağışların büyük bir bölümüne el koydu
00:08 Sivasspor, deplasmanda Ballkani'yi 2-1 yenerek grupta liderliğe yükseldi
23:54 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu 4-0 mağlup etti
23:38 Jorge Jesus'dan tarihi başarı! Fenerbahçe'ye Avrupa'da bir ilk yaşattı
23:34 Eski başkan Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrıldı
23:12 MEB tarafından başlatılan projede öğrencilere cinsel içerikli oyuncak dağıtıldı! Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı
23:09 AEK Larnaca galibiyeti sonrası konuşan Jorge Jesus, Türkiye-Yunanistan gerilimi sorusunu cevapladı: Olayları bilmiyorlar bile
23:07 "Dezenformasyonla Mücadele Düzenlemesi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı!
23:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelir gelmez yapacağı icraatı açıkladı: PayPal yasağını kaldıracağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 03:51:49. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement