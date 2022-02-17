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Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

17.02.2022 23:03
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk ayağında, 4 karşılaşma sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk ayağında, 4 karşılaşma sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off aşamasında, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.

Barcelona, Camp Nou Stadı'nda ağırladığı Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya temsilcisi, 29. dakikada Piotr Zielinski'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Katalan ekibi ise 59. dakikada penaltıdan Ferran Torres'ın ağları sarsmasıyla müsabakadan beraberlikle ayrıldı.

Rangers, turnuvanın favorilerinden Borussia Dortmund'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek sürprize imza attı.

İskoçya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada penaltıdan James Tavernier, 41. dakikada Alfredo Morelos, 49. dakikada John Lundstram ve 54. dakikada Dan-Axel Zagadou (kendi kalesine) kaydetti. Almanya ekibinde ise 51. dakikada Jude Bellingham ve 82. dakikada Raphael Guerreiro fileleri havalandırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya): 2-4

Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya): 2-3

Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz): 2-0

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Barcelona, Play Off, Napoli, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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