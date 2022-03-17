Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

17.03.2022 22:46
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Rangers, Braga, Atalanta ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu.

Rangers, Braga, Atalanta ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları, 4 maçla başladı.

Galatasaray, sahasında öne geçtiği Barcelona mücadelesini 2-1 kaybederek organizasyona veda etti.

TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)

Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz): 1-1 (0-2)

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-1 (2-3)

Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-2 (0-0)

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Galatasaray Avrupa defterini kapattı Galatasaray Avrupa defterini kapattı UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Barcelona: 2 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 Barcelona: 2 (Maç sonucu)

Galatasaray, Barcelona, Rangers, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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