Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

Rangers, Braga, Atalanta ve Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalist oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları, 4 maçla başladı.
Galatasaray, sahasında öne geçtiği Barcelona mücadelesini 2-1 kaybederek organizasyona veda etti.
TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Rangers (İskoçya): 2-1 (0-3)
Monaco (Fransa) - Braga (Portekiz): 1-1 (0-2)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-1 (2-3)
Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-2 (0-0)
Kaynak: AA
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